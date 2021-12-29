Стосується кожного: Покушение на заработки (эфир от 29.12.2021)
29 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Покушение на заработки (эфир от 29.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 29 декабря. Тема – Покушение на заработки.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Летом 45-летняя Виктория Величко попала под колеса автомобиля и чудом выжила. За рулем авто находился бывший сожитель Виктории. Они разошлись с Олегом шесть лет назад, когда она собиралась уезжать на заработки. Виктория утверждает, что отношения остались дружественными и даже помогала бывшему финансово из-за границы. Но по возвращении в Украину начались претензии и угрозы от бывшего сожителя. Виктория убеждена, что Олег собирался окончательно с ней покончить, наехав на автомобиле. Сейчас Олег в СИЗО называет ДТП несчастным случаем. А его дочь, Елена Семченко, обвиняет в аварии саму Викторию, которая, вроде бы, переходила дорогу в неположенном месте. Спланированное покушение на убийство или спровоцированный несчастный случай, чтобы избавиться от нежелательных отношений?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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