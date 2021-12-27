Стосується кожного: Материнская активность (эфир от 27.12.2021)
27 декабря 2021 06:00
Стосується кожного: Материнская активность (эфир от 27.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 декабря. Тема – Материнская активность.
Читайте такжеГоворит Украина: Беременную невесту бросил - перед телевизором плакал? (эфир от 22.12.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 39-летняя Наталья Поплавская из Днепропетровской области пытается вернуть своего пятилетнего сына Даниила, изъятого более года назад. Наталья утверждает, что не было ни предупреждений от чиновников, ни объяснений. А 8 ноября женщине сообщили, что ее уже даже лишили родительских прав. Это произошло именно в тот день, когда Наталья узнала свой страшный диагноз. В службе по делам детей уверяют, что мать не интересовалась ребенком длительное время. Саму же Наталью в органах опеки тоже хорошо знают. Даниил уже не первый ребенок, на которого ее лишают прав. 12-летняя дочь Натальи проживает с отцом, но девочка мечтает возвратиться к маме. На пути возвращения детей к матери встали родственники. Почему мать двоих детей сначала позволила лишить себя родительских прав, а теперь решила вернуть детей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.