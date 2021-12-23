Стосується кожного: Наказание соседей (эфир от 23.12.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 23 декабря. Тема – Наказание соседей.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Претензиями и оскорблениями завершается каждая встреча 30-летней Анастасии Владович из Киевщины с ее соседями через стенку. Соседский конфликт длится почти два года. Анастасии показалось, что соседка преследует ее семью, а впоследствии была поражена, подозрения подтвердились на видео с камер наблюдения. Подобный конфликт между соседями в Оболонском районе столицы завершился пожаром.

38-летний Тарас Литвиновский проигнорировал угрозы, которые сосед писал ему на стене в подъезде. Теперь ему приходится снимать жилье. Однако Тарас стал одним из немногих, кому удалось успокоить опасного соседа и даже отправить его за решетку.

Вызывающая агрессия, невоспитанность или безнаказанность? Почему все чаще в новостных лентах появляются сообщения о неадекватных соседях?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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