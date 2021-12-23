Стосується кожного: Наказание соседей (эфир от 23.12.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 23 декабря. Тема – Наказание соседей.
38-летний Тарас Литвиновский проигнорировал угрозы, которые сосед писал ему на стене в подъезде. Теперь ему приходится снимать жилье. Однако Тарас стал одним из немногих, кому удалось успокоить опасного соседа и даже отправить его за решетку.
Вызывающая агрессия, невоспитанность или безнаказанность? Почему все чаще в новостных лентах появляются сообщения о неадекватных соседях?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.
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