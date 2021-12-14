Стосується кожного: Счеты с судьбой (эфир от 15.12.2021)

14 декабря 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Счеты с судьбой (эфир от 15.12.2021)
Стосується кожного: Счеты с судьбой (эфир от 15.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 декабря. Тема – Счеты с судьбой.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Новость о самоубийстве воспитанника спортивного лицея всколыхнула всю Одесскую область. В последний день ноября 15-летнего Дмитрия нашли повешенным в туалете учебного заведения. Местный волонтер Любовь Рябко, давно знающая парня, считает, что он не случайно решил покончить с собой именно на территории учебного заведения, ведь парня травили и заставляли работать. Директор спортивного лицея уверяет, что Дмитрий был лидером в классе, к нему прислушивались сверстники и уважали педагоги. Однако у парня были серьезные проблемы в семье. Последствия школьного буллинга, трудового рабства или нехватка внимания и любви в семье? Что заставило 15-летнего подростка свести счеты с жизнью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 15 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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