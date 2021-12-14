Стосується кожного: Счеты с судьбой (эфир от 15.12.2021)
14 декабря 2021 23:20
Юлия Туренко
Стосується кожного: Счеты с судьбой (эфир от 15.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 декабря. Тема – Счеты с судьбой.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Новость о самоубийстве воспитанника спортивного лицея всколыхнула всю Одесскую область. В последний день ноября 15-летнего Дмитрия нашли повешенным в туалете учебного заведения. Местный волонтер Любовь Рябко, давно знающая парня, считает, что он не случайно решил покончить с собой именно на территории учебного заведения, ведь парня травили и заставляли работать. Директор спортивного лицея уверяет, что Дмитрий был лидером в классе, к нему прислушивались сверстники и уважали педагоги. Однако у парня были серьезные проблемы в семье. Последствия школьного буллинга, трудового рабства или нехватка внимания и любви в семье? Что заставило 15-летнего подростка свести счеты с жизнью?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 15 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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