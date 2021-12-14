Стосується кожного: Оправдание насилия (эфир от 14.12.2021)

14 декабря 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Оправдание насилия (эфир от 14.12.2021)
Стосується кожного: Оправдание насилия (эфир от 14.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 декабря. Тема – Оправдание насилия.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Громкие ссоры уже стали обыденностью в семье 47-летней Валентины Меграбян и ее сожителя Бориса из Киевской области. Родственники женщины боятся за ее здоровье и даже жизнь. Несмотря на побои и унижения, женщина постоянно прощает обидчика. Она живет с ним уже 5 лет, но никак не решится бросить или хотя бы признать домашнее насилие. Зато сам Борис себя тираном не считает и уверяет, что родственники сожительницы постоянно вмешиваются в их жизнь, пытаются их рассорить и развести. Страх, заставляющий безропотно терпеть издевательства, или выдумки родственников, которые могут разрушить чужое семейное счастье?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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