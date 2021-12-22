Стосується кожного: Горящее видео (эфир от 22.12.2021)

22 декабря 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Горящее видео (эфир от 22.12.2021)
Стосується кожного: Горящее видео (эфир от 22.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 22 декабря. Тема – Горящее видео.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В сентябре этого года 13-летняя Виктория из Закарпатья получила страшные ожоги. Девочка с подружками решили снять в школе яркое видео для соцсетей. Они сбежали с урока, прихватив с собой банку антисептика, разожгли костер и устроили импровизированное «файер-шоу». Но в какой-то момент вещество попало на лицо и одежду Вики, что привело к возгоранию.

Мать пострадавшей, Наталья Футько, обвиняет в недосмотре школу. Женщина утверждает, что учителя заставляли детей носить в учебное заведение опасное вещество, а позже закрыли глаза на отсутствие девочек на уроках, что и привело к трагедии. В студии «Касается каждого» Наталья впервые после происшествия встретится с педагогами, которые, по ее мнению, должны отвечать за безопасность детей.

Однако администрация школы вину учителей отрицает. И указывает на систематические нарушения дисциплины ученицами, на которые никто из родителей не обращал внимания. Так, классная руководительница пострадавшей, Любовь Ларь, утверждает, что девочке не хватало родительской любви и внимания, так как отец и мать Виктории часто уезжали на заработки за границу. Что на самом деле произошло в тот день, в студии ток-шоу расскажет сама 13-летняя Виктория Футько. О чем сегодня жалеет девочка? И кого она считает виновным в случившемся?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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