Говорит Украина: В 71 год – хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021)

21 декабря 2021 23:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: В 71 год – хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021)
Говорит Украина: В 71 год - хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021)
пресс-служба канала Украина

21 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – В 71 год – хочу двоих детей.

Читайте такжеСтосується кожного: Смертельное столкновение на трассе (эфир от 20.12.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Листая семейные фотографии, Анна не может сдержать слез, потому что потеряла двух правнуков и последние два года вынуждена высматривать их у ворот интерната. Женщина выиграла суд, стала официальным попечителем, но детей ей так и не вернули. Чтобы вернуть внуков, Анна уже даже вызвала полицию, но правоохранители только разводят руками. Почему детей не возвращают родной прабабушке? Кто и зачем наложил запрет на то, чтобы дети виделись с семьей? Какие еще три женщины претендуют на материнство? И при чем здесь шурупы в дверях?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

социальные сети канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео телешоу Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Новости

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Новости

Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
Новости

Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года
Новости

Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года

Популярное на сайте

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK