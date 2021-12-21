Говорит Украина: В 71 год – хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021)

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Листая семейные фотографии, Анна не может сдержать слез, потому что потеряла двух правнуков и последние два года вынуждена высматривать их у ворот интерната. Женщина выиграла суд, стала официальным попечителем, но детей ей так и не вернули. Чтобы вернуть внуков, Анна уже даже вызвала полицию, но правоохранители только разводят руками. Почему детей не возвращают родной прабабушке? Кто и зачем наложил запрет на то, чтобы дети виделись с семьей? Какие еще три женщины претендуют на материнство? И при чем здесь шурупы в дверях?