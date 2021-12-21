Говорит Украина: В 71 год – хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорит Украина: В 71 год - хочу двоих детей (эфир от 21.12.2021) пресс-служба канала Украина

21 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – В 71 год – хочу двоих детей.