Стосується кожного: Смертельное столкновение на трассе (эфир от 20.12.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 декабря. Тема – Смертельное столкновение на трассе.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 7 декабря около восьми утра на трассе вблизи Чернигова рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате смертельного ДТП 13 человек погибли, еще 7 пассажиров до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии. Трасса на Чернигов была буквально залита кровью. В студию ток-шоу приедут семьи погибших и пострадавших в той аварии. Так, у 26-летней Юлии Точеной в ДТП погибла подруга вместе со своим женихом – пара вскоре планировала свадьбу.

Жертв этой страшной аварии могло быть еще больше. 40-летний Андрей Тараненко забронировал место на рейс, но из-за болезни сына не сел в автобус. К сожалению, его жена Наталья была среди пассажиров и серьезно пострадала в ДТП. Больше недели женщина не приходит в сознание, врачи борются за ее жизнь. В каком состоянии сейчас остальные пострадавшие в смертельном столкновении и каковы прогнозы медиков?

Среди потерпевших – 44-летний водитель фуры. Через два дня после ужасной аварии его взяли под стражу прямо в больнице. В случае доказательства его вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Однако жена подозреваемого дальнобойщика, Инна Карповец, уверена в невиновности мужа. Что он видел за мгновение до столкновения с маршруткой?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 декабря в 18:00 на канале Интер, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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