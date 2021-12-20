Стосується кожного: Смертельное столкновение на трассе (эфир от 20.12.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 декабря. Тема – Смертельное столкновение на трассе.
Жертв этой страшной аварии могло быть еще больше. 40-летний Андрей Тараненко забронировал место на рейс, но из-за болезни сына не сел в автобус. К сожалению, его жена Наталья была среди пассажиров и серьезно пострадала в ДТП. Больше недели женщина не приходит в сознание, врачи борются за ее жизнь. В каком состоянии сейчас остальные пострадавшие в смертельном столкновении и каковы прогнозы медиков?
Среди потерпевших – 44-летний водитель фуры. Через два дня после ужасной аварии его взяли под стражу прямо в больнице. В случае доказательства его вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Однако жена подозреваемого дальнобойщика, Инна Карповец, уверена в невиновности мужа. Что он видел за мгновение до столкновения с маршруткой?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 декабря в 18:00 на канале Интер, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.
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