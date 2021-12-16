Стосується кожного: Уроки буллинга (эфир от 17.12.2021)
16 декабря 2021 23:40
Юлия Туренко
Стосується кожного: Уроки буллинга (эфир от 17.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 декабря. Тема – Уроки буллинга.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Громкий конфликт учителя с учениками произошел в одной из столичных школ в начале декабря. Скандальные видеокадры, снятые пятиклассником, попали в интернет и изрядно возмутили родительское и педагогическое сообщество. После того, как видео попало в милицию и администрацию школы, учитель истории и права Владимир Бушев оказался в больнице с нервным срывом. Его же семья заявила о том, что он стал жертвой травли на работе, а конфликт с учениками –
умело срежиссированное шоу. Системный буллинг со стороны учителя по поводу детей или нервный срыв педагога, пытающегося использовать против него?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.