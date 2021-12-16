Стосується кожного: Ожидание чуда (эфир от 16.12.2021)

16 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Ожидание чуда (эфир от 16.12.2021)
Стосується кожного: Ожидание чуда (эфир от 16.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 декабря. Тема – Ожидание чуда.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 7-летняя Маричка Опанасюк из Львовской области попала в Институт Амосова в ноябре. Врачи заметили в аорте ребенка отверстие и проделали сложную операцию. Ежегодно пациентами Института Амосова становится 700 детей с тяжелыми патологиями сердца, которые приезжают за помощью из разных уголков Украины. Чтобы быстро и своевременно диагностировать пороки детских сердец, медикам необходимо лучшее оборудование. Однако в отделении реанимации Института Амосова сейчас только один аппарат УЗИ. Чтобы помочь врачам спасать детские жизни, телеканал Интер и благотворительный фонд «Интер-детям» объявил сбор средств. Актеры, певцы, звезды спорта и известные деятели мировой культуры уже пятый год выставляют на аукцион «Интер – детям» свои лоты. Каждый желающий может зайти на сайт и приобрести то, что ему больше по душе, а вместе с тем - спасти жизнь больных детей. В канун дня Святого Николая в студии «Касается каждого» собираются люди с добрыми сердцами, чтобы помочь собрать средства на аппарат УЗИ.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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