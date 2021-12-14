Говорит Украина: Мама меня не помнит, потому что у нее 15 детей? (эфир от 15.12.2021)

Говорит Украина: Мама меня не помнит, потому что у нее 15 детей? (эфир от 15.12.2021)

15 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мама меня не помнит, потому что у нее 15 детей?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Возвращаясь поздно вечером с работы, Виктор получил в соцсети сообщение от незнакомки. Женщина утверждала, что она его родная сестра! Виктор поспешил сообщить об этом матери, однако она радости сына не разделила! Проверив документы женщины, Виктор убедился, что женщина им чужда! Но уже полгода она не дает им покоя! Кем окажется незнакомка для Виктора? Почему мать оставила в интернате 12 детей? И почему пришлось делать тест ДНК двум вероятным матерям?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 15 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.