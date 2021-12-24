Стосується кожного: Замороженная измена (эфир от 24.12.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 декабря. Тема – Замороженная измена.
Зато мама 21-летней Юлии уверена, что дочь стала жертвой человеческого осуждения. И именно недоброжелательные соседи убедили полицию, что погибший ребенок был нагулян, а несчастный случай – это умышленное преступление.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.
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