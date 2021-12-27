Говорит Украина: Забеременела за деньги, а детей никто не хочет? (эфир от 27.12.2021)

Говорит Украина: Забеременела за деньги, а детей никто не хочет? (эфир от 27.12.2021)

27 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Забеременела за деньги, а детей никто не хочет?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : В свои 22 года Ирина отважилась стать суррогатной матерью. Она согласилась выносить и родить младенца для испанских супругов. Когда Ирина прошла обследование – узнала, что носит под сердцем три плода. Из-за тройни клиника отказалась от Ирины. Что делать женщине с детьми, которых она носит для испанской семьи? Почему клиника отказывается признавать эти эмбрионы? И что покажет ультразвуковое исследование прямо в студии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.