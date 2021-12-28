Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)
28 декабря 2021 00:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 28 декабря. Тема – Коммунальная ловушка.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 39-летняя харьковчанка Виктория Хвалько потеряла покой с тех пор, как в коммунальной квартире поселился новый житель. Три месяца Виктория вынуждена снимать на телефон каждую встречу с новым соседом ради собственной безопасности. Виктория две комнаты унаследовала от мамы, а в третьей комнате владельцы постоянно меняются. Виктория утверждает, что с предыдущими соседями жила мирно. А вот с появлением 47-летнего Валентина Яценко жизнь семьи матери-одиночки и двух ее дочерей превратилась в сплошной ад. В то же время сосед утверждает, что сам стал жертвой, ведь женщина просто хочет выжить его из комнаты и завладеть всей квартирой. Неудачное соседство или беспринципная борьба за квадратные метры? Есть ли выход из имущественной ловушки, в которую превратилась коммунальная квартира?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.