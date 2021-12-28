Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)

28 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)
Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 28 декабря. Тема – Коммунальная ловушка.

Читайте такжеГоворит Украина: Забеременела за деньги, а детей никто не хочет? (эфир от 27.12.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 39-летняя харьковчанка Виктория Хвалько потеряла покой с тех пор, как в коммунальной квартире поселился новый житель. Три месяца Виктория вынуждена снимать на телефон каждую встречу с новым соседом ради собственной безопасности. Виктория две комнаты унаследовала от мамы, а в третьей комнате владельцы постоянно меняются. Виктория утверждает, что с предыдущими соседями жила мирно. А вот с появлением 47-летнего Валентина Яценко жизнь семьи матери-одиночки и двух ее дочерей превратилась в сплошной ад. В то же время сосед утверждает, что сам стал жертвой, ведь женщина просто хочет выжить его из комнаты и завладеть всей квартирой. Неудачное соседство или беспринципная борьба за квадратные метры? Есть ли выход из имущественной ловушки, в которую превратилась коммунальная квартира?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Сериалы

Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)
Финалистка реалити "Адская кухня" беременна первенцем
Новости

Финалистка реалити "Адская кухня" беременна первенцем

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK