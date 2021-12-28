Говорит Украина: Кошачья мать для кинолога: что произошло 47 лет назад? (эфир от 28.12.2021)

Говорит Украина: Кошачья мать для кинолога: что произошло 47 лет назад? (эфир от 28.12.2021)

28 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Кошачья мать для кинолога: что произошло 47 лет назад?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : После свадьбы Федор часто спрашивал любимую о ее матери. Но спустя шесть лет Владислава показала мужу письменный отказ. Федор самостоятельно уехал в детский дом, где воспитывали его жену. Там Владиславу упомянули, однако давать информацию отказались. 18 лет поисков окончились ничем. Какое страшное преступление связано с рождением Владиславы? Кого хотели бросить в чемодане на рельсы, а кому уколы делали за непослушание? И случится ли сегодня первая в жизни встреча родных матери и дочери?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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