Говорит Украина: Ученик на учительнице женился, а как я родился? (эфир от 12.01.2022)
12 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Ученик на учительнице женился, а как я родился?
8 лет назад Елена пришла в гости к куме и там встретила Александра. Через несколько месяцев бывшие одноклассники уже жили вместе. Тогда случилась вторая трагедия в жизни Александра – умер отец. И однажды Елена случайно раскрыла мужу тайну, что на самом деле он был усыновлен.
Почему о приемных родителях Александра перешептывался весь город? Что скрыл местный гинеколог? Чья жизнь перевернулась после ДТП? И кто приехал на встречу с Александром?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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