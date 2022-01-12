Говорит Украина: Ученик на учительнице женился, а как я родился? (эфир от 12.01.2022)

Говорит Украина: Ученик на учительнице женился, а как я родился? (эфир от 12.01.2022)

12 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Ученик на учительнице женился, а как я родился?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : С нынешним мужем Елена знакома с детства. Сначала ходили в один садик, а в первом классе сидели за одной партой. Тогда в жизни Александра произошла первая трагедия – мать умерла.

8 лет назад Елена пришла в гости к куме и там встретила Александра. Через несколько месяцев бывшие одноклассники уже жили вместе. Тогда случилась вторая трагедия в жизни Александра – умер отец. И однажды Елена случайно раскрыла мужу тайну, что на самом деле он был усыновлен.

Почему о приемных родителях Александра перешептывался весь город? Что скрыл местный гинеколог? Чья жизнь перевернулась после ДТП? И кто приехал на встречу с Александром?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.