Говорит Украина: За хлебом пошла - чужие глаза сыну принесла? (эфир от 11.01.2022)

11 января 2022 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: За хлебом пошла - чужие глаза сыну принесла? (эфир от 11.01.2022)
Говорит Украина: За хлебом пошла - чужие глаза сыну принесла? (эфир от 11.01.2022)
пресс-служба канала Украина

11 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – За хлебом пошла - чужие глаза сыну принесла?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Сергей любил жену больше всего на свете. Но когда она вышла за хлебом и вернулась через две недели — заподозрил, что она ему изменяет.

У супругов двое детей, но Сергей считает, что один из сыновей не от него. Когда человек посчитал день, в который был зачат сын, понял - именно тогда он был на заработках!

Кто настоящий отец 8-летнего Артема? На кого похож мальчик? Кто устроил пожар и чуть не сжег дом? Что случилось с бывшей женой Сергея в лесу и где она пропадала две недели, когда покупала хлеб?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 11 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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