Говорит Украина: Между крестным и отцом: от кого рожает сестра? (эфир от 10.01.2022)

10 января 2022 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Между крестным и отцом: от кого рожает сестра? (эфир от 10.01.2022)
Говорит Украина: Между крестным и отцом: от кого рожает сестра? (эфир от 10.01.2022)
пресс-служба канала Украина

10 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Между крестным и отцом: от кого рожает сестра?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Сестра Екатерины всегда держит за руку двухлетнего сына. Ведь в любой момент его могут забрать. Двоих детей у нее отняли от груди, и она больше их не видела. Спасти маленького мальчика от разлуки с матерью может отец. Но с его именем может всплыть страшная семейная тайна. Куда мать маленького Сережки бегает по вечерам? Почему тема его отца была табу в этой семье? Кто променял мужчину на диван на кухне? И какое ужасное преступление может разоблачить тест ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 10 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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