Стосується кожного: Побои для развода (эфир от 24.01.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 января. Тема – Побои для развода.
Александр вместо этого потребовал оставить с ним их дочь Лилию. Пока Юлия была в больнице, Александр забрал дочь в свою новую семью и утверждает, что Лиля не хочет даже общаться с мамой.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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