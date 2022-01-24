Стосується кожного: Побои для развода (эфир от 24.01.2022)

24 января 2022 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Побои для развода (эфир от 24.01.2022)
Стосується кожного: Побои для развода (эфир от 24.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 января. Тема – Побои для развода.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 31-летняя Юлия Мелащенко из Сумщины оказалась в больнице с многочисленными травмами головы после попытки покинуть мужчину, с которым прожила 10 лет. Разорвать отношения Юлия решила, когда узнала, что у мужчины есть другая семья.

Александр вместо этого потребовал оставить с ним их дочь Лилию. Пока Юлия была в больнице, Александр забрал дочь в свою новую семью и утверждает, что Лиля не хочет даже общаться с мамой.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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