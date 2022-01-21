Стосується кожного: Узник пожизненных обвинений (эфир от 21.01.2022)

21 января 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Узник пожизненных обвинений (эфир от 21.01.2022)
Стосується кожного: Узник пожизненных обвинений (эфир от 21.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 января. Тема – Узник пожизненных обвинений.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 45-летний Александр Яременко провел за решеткой 15 лет и 20 суток. Его осудили за умышленное убийство двух таксистов. Но все это время мужчина пытался доказать свою непричастность к тяжким преступлениям.

Александр убеждает, что писал признание под давлением угроз и после жестоких пыток, а когда отказался от показаний – ему не поверили. Поэтому обратился в Европейский суд по правам человека. И в феврале 2016 года вышел на свободу.

Мужчина, который утверждает, что ошибочно отсидел 15 лет за убийство, впервые после увольнения встретится со следователем, доказавшим его преступления перед Фемидой. Незаконно осужден или преступник, который научился использовать судебную систему в свою пользу?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 января в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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