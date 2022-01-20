Стосується кожного: Правда об отце (эфир от 20.01.2022)

20 января 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Правда об отце (эфир от 20.01.2022)
Стосується кожного: Правда об отце (эфир от 20.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 января. Тема – Правда об отце.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 34-летняя Лилия Юношева из Харьковской области уверена, ее мужа Олега Богуславского обманывает бывшая жена, навязывая чужого ребенка. Бывшая женщина, 37-летняя Елена Богуславская, утверждает, что сомнения в отцовстве появились вместе с ее заявлением на алименты.

Елена и Олег прожили вместе 13 лет. У них родился сын Андрей. И все у супругов было хорошо, пока три года назад Олег не встретил свою школьную любовь Лилию и не ушел из семьи.

Месть за измену или попытка уклониться от удержания ребенка? 15-летний Андрей согласился пройти тест ДНК, чтобы в студии «Касается каждого» узнать, кто из родителей говорит ему правду.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 января в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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