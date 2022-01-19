Стосується кожного: Смертельное управление (эфир от 19.01.2022)

19 января 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Смертельное управление (эфир от 19.01.2022)
Стосується кожного: Смертельное управление (эфир от 19.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 января. Тема – Смертельное управление.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Страшная авария, произошедшая в конце октября возле села Ветлы на Волыни, унесла жизнь 17-летней Карины Мартынюк. Авария произошла ночью, когда компания, где отдыхала Карина, возвращалась машиной из местного кафе. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль на большой скорости влетел в электроопору. Сразу после аварии был задержан парень Карины, 25-летний Алексей Беденюк. По версии следствия, именно он был тогда за рулем. Однако сам Алексей отрицает, что управлял машиной в момент аварии, и обвиняет в гибели девушки своего друга, 23-летнего Сергея, владельца авто. Попытка избежать наказания, перекладывая вину на другого, или ошибка следствия, которая может стоить воли невиновному человеку.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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