Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
17 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил?
В этот же день Ирине позвонил по телефону сын из СИЗО и заверил, что его подставили. Мол, в тот день его вообще не было в городе. Женщина утверждает, что полиция намеренно закрывает глаза на все доказательства невиновности сына.
Кто же изнасиловал шестилетнюю Софию? Как к этому причастна ее мать? Кого шантажировали, а кому угрожали расправой? Но при чем здесь окровавленный букварь? Точку в этой истории поставит полиграф.
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 17 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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