Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)

17 января 2022 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
пресс-служба канала Украина

17 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Ирина готовилась к похоронам отца, когда раздался тревожный звонок из неизвестного номера. Сообщили, что ее сын за решеткой, потому что его подозревают в изнасиловании первоклассницы.

В этот же день Ирине позвонил по телефону сын из СИЗО и заверил, что его подставили. Мол, в тот день его вообще не было в городе. Женщина утверждает, что полиция намеренно закрывает глаза на все доказательства невиновности сына.

Кто же изнасиловал шестилетнюю Софию? Как к этому причастна ее мать? Кого шантажировали, а кому угрожали расправой? Но при чем здесь окровавленный букварь? Точку в этой истории поставит полиграф.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 17 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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