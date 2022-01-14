Говорит Украина: Беременной гориллу дал и на 19 лет прогнал: где дочь?
13 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Беременной гориллу дал и на 19 лет прогнал: где дочь?
Елене кроется сердце, когда в гостях у друзей ее муж тает в объятиях малышей, а с девочками садится даже играть в куклы. Не имея собственных детей, женщина в канун нового года решилась на отчаянный шаг - найти его дочь, которую он никогда не видел.
Из-за чего мужчина потерял семью? У кого он хочет извиняться, а кто вообще категорически против этой встречи? И при чем в этой истории подарки под елкой, чайный сервиз и горилла?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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