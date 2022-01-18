Стосується кожного: Обесценивание родительства (эфир от 18.01.2022)

18 января 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Обесценивание родительства (эфир от 18.01.2022)
Стосується кожного: Обесценивание родительства (эфир от 18.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 января. Тема – Обесценивание родительства.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 32-летняя Лилия Литвин из Черкасской области скоро уже в шестой раз станет мамой. Впрочем, семейное счастье женщины омрачает разлука с пятью старшими детьми. Еще в середине сентября органы опеки изъяли всех детей из семьи Литвин из-за ненадлежащих условий проживания. И хотя Лиля и ее муж утверждают, что уже завершили в доме ремонт и навели там порядок, детей им до сих пор не вернули. Лиля считает, что настоящая причина извлечения детей кроется в земле, на которую давно положила глаз ее ближайшая соседка, к тому же – староста села. А вот сама староста села Наталья Пышная обвинения в земельной афере отвергает и считает, что малышей нельзя возвращать этой семье ни при каких обстоятельствах. Оправдание родительского безразличия или схема по выживанию нежелательных соседей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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