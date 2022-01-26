Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)

26 января 2022 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)
Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)
пресс-служба канала Украина

26 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Младенец с хвостом: кто моя мама?

Читайте такжеСтосується кожного: Исповедь байстрючки (эфир от 25.01.2022)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Когда Любовь прогуливалась со своей подругой у моря в Италии, услышала от нее сенсационное признание, о котором мало кто знает. Последние 20 лет подруга пытается найти свою мать, которая покинула ее в роддоме еще 43 года назад.

В течение 10 лет в подругу Любы влюблен один мужчина, но женщина выставила категорическое условие, ставящее их счастье под угрозу.

Почему мать бросила дочь в роддоме? Какой мужчина к этому причастен? К чему здесь еще один заброшенный ребенок? Какое обещание женщина дала любимому и удастся ли сегодня ее выполнить?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 26 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео телешоу Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2022

Материалы по теме

Стосується кожного: Непризнанное насилие (эфир от 26.01.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Непризнанное насилие (эфир от 26.01.2022)
Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года
Гороскопы

Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года
Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на февраль 2022: позитивные и негативные дни
Improv Live Show 3 сезон: Владимир Шумко рассказал, как обманул пограничника на польской границе
Новости

Improv Live Show 3 сезон: Владимир Шумко рассказал, как обманул пограничника на польской границе

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK