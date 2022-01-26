Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)
26 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Младенец с хвостом: кто моя мама?
В течение 10 лет в подругу Любы влюблен один мужчина, но женщина выставила категорическое условие, ставящее их счастье под угрозу.
Почему мать бросила дочь в роддоме? Какой мужчина к этому причастен? К чему здесь еще один заброшенный ребенок? Какое обещание женщина дала любимому и удастся ли сегодня ее выполнить?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 26 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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