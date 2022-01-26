Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)

Говорит Украина: Младенец с хвостом: кто моя мама? (эфир от 26.01.2022)

26 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Младенец с хвостом: кто моя мама?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Когда Любовь прогуливалась со своей подругой у моря в Италии, услышала от нее сенсационное признание, о котором мало кто знает. Последние 20 лет подруга пытается найти свою мать, которая покинула ее в роддоме еще 43 года назад.

В течение 10 лет в подругу Любы влюблен один мужчина, но женщина выставила категорическое условие, ставящее их счастье под угрозу.

Почему мать бросила дочь в роддоме? Какой мужчина к этому причастен? К чему здесь еще один заброшенный ребенок? Какое обещание женщина дала любимому и удастся ли сегодня ее выполнить?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 26 января в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.