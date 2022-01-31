Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)

31 января 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)
Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 31 января. Тема – Замурованная тайна.

Читайте такжеГоворит Украина: Носила гробы и ребенка, чтобы заработать на квартиру? (эфир от 31.01.2022)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 11-летнего Максима Самофалова несколько месяцев считали пропавшим без вести. 17 января его тело было найдено в одном из частных домов в селе Радивоновка, Запорожской области. Зверская жестокость, с которой убили маленького Максима, просто ошеломляет. Две недели ребенка пытали, а после убийства спрятали тело в подвале и залили бетоном.

Правоохранителям удалось оперативно задержать двоих подозреваемых в страшной расправе. У обоих мужчин – криминальное прошлое. Однако свою вину в смерти мальчика они отрицают. Соседи Максима убеждают, что ребенок не раз убегал из дома, попрошайничал, а незадолго до смерти связался с очень сомнительной компанией.

О чем мог узнать 11-летний мальчик, и какая взрослая тайна заставила его навсегда умолкнуть? Шокирующие подробности убийства ребенка, которые выяснились в ходе собственного расследования.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2022

Материалы по теме

Водная полиция: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 31.01.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 31.01.2022)
Не провели техосмотр авто – получите штраф!
АвтоЛеди

Не провели техосмотр авто – получите штраф!Эксклюзив
Водная полиция: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 31.01.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 31.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022

Популярное на сайте

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)

Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK