Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 31 января. Тема – Замурованная тайна.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 11-летнего Максима Самофалова несколько месяцев считали пропавшим без вести. 17 января его тело было найдено в одном из частных домов в селе Радивоновка, Запорожской области. Зверская жестокость, с которой убили маленького Максима, просто ошеломляет. Две недели ребенка пытали, а после убийства спрятали тело в подвале и залили бетоном.

Правоохранителям удалось оперативно задержать двоих подозреваемых в страшной расправе. У обоих мужчин – криминальное прошлое. Однако свою вину в смерти мальчика они отрицают. Соседи Максима убеждают, что ребенок не раз убегал из дома, попрошайничал, а незадолго до смерти связался с очень сомнительной компанией.

О чем мог узнать 11-летний мальчик, и какая взрослая тайна заставила его навсегда умолкнуть? Шокирующие подробности убийства ребенка, которые выяснились в ходе собственного расследования.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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