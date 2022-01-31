Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 31 января. Тема – Замурованная тайна.
Правоохранителям удалось оперативно задержать двоих подозреваемых в страшной расправе. У обоих мужчин – криминальное прошлое. Однако свою вину в смерти мальчика они отрицают. Соседи Максима убеждают, что ребенок не раз убегал из дома, попрошайничал, а незадолго до смерти связался с очень сомнительной компанией.
О чем мог узнать 11-летний мальчик, и какая взрослая тайна заставила его навсегда умолкнуть? Шокирующие подробности убийства ребенка, которые выяснились в ходе собственного расследования.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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