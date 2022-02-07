Стосується кожного: Воспитание тараканами (эфир от 07.02.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 7 февраля. Тема – Воспитание тараканами.
В трехкомнатной квартире, кроме детей, проживают еще четверо взрослых: одну комнату занимает 43-летняя многодетная мать Ольга Дубровская с сожителем, а две другие – ее брат и отец. У каждого свое представление о порядке. Именно дедушка сносит в дом все, что находит – от одежды и мебели до еды. Считает, что это помогает семье выживать.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 февраля в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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