Стосується кожного: Роковое обезболивание (эфир от 09.02.2022)
9 февраля 2022 01:20
Стосується кожного: Роковое обезболивание (эфир от 09.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 февраля. Тема – Роковое обезболивание.
Стосується кожного: Около полугода назад сын Ирины Перцовой из Киевской области попал в больницу. Полуторалетнему ребенку нужно было сделать операцию из-за заворота кишечника. И, вроде бы, сама операция прошла успешно, но после обезболивающего укола мальчику вдруг стало плохо. Несколько дней Саша провел в коме, а когда пришел в себя, врачи предупредили родителей, что их сын больше никогда не вернется к нормальной жизни. Родные мальчика убеждены, что ребенок стал жертвой врачебной ошибки. Однако, в больнице до сих пор не признают вину. А то, что мальчик вышел из комы, вообще называют чудом. Родителям же советуют унять эмоции и посвятить время уходу за ребенком, а не поискам виновных. Халатность врачей или непредсказуемая реакция детского организма на лекарства?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 февраля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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