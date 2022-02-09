Стосується кожного: Роковое обезболивание (эфир от 09.02.2022)

9 февраля 2022 01:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Роковое обезболивание (эфир от 09.02.2022)
Стосується кожного: Роковое обезболивание (эфир от 09.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 февраля. Тема – Роковое обезболивание.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Около полугода назад сын Ирины Перцовой из Киевской области попал в больницу. Полуторалетнему ребенку нужно было сделать операцию из-за заворота кишечника. И, вроде бы, сама операция прошла успешно, но после обезболивающего укола мальчику вдруг стало плохо. Несколько дней Саша провел в коме, а когда пришел в себя, врачи предупредили родителей, что их сын больше никогда не вернется к нормальной жизни. Родные мальчика убеждены, что ребенок стал жертвой врачебной ошибки. Однако, в больнице до сих пор не признают вину. А то, что мальчик вышел из комы, вообще называют чудом. Родителям же советуют унять эмоции и посвятить время уходу за ребенком, а не поискам виновных. Халатность врачей или непредсказуемая реакция детского организма на лекарства?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 февраля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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