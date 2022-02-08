Стосується кожного: укол с риском для жизни ребенка

В среду, 9 февраля, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Роковое обезболивание». В нем пойдет речь о скандале, который разгорелся в Киевской областной детской больнице.

Полгода назад сюда попал сын 45-летней Ирины Перцовой. Полуторагодовалому Саше нужно было сделать операцию из-за непроходимости кишечника. И вроде бы сама операция прошла успешно, но после обезболивающего укола мальчику вдруг стало плохо. Несколько дней Саша провел в коме, а когда пришел в себя, врачи сказали родителям, что их сын больше никогда не вернется к нормальной жизни.

Что это – халатность врачей или непредсказуемая реакция детского организма на лекарство? В студию программы приедут родители мальчика – Ирина и Александр Перцовы. Они убеждены: ребенок стал жертвой врачебной ошибки. Чтобы добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности, а также для того, чтобы другие дети не становились жертвами чьей-то халатности, родные Саши провели собственное расследование. Какие выводы вынуждают их требовать наказания виновных сотрудников больницы?

Работники медучреждения, где произошел трагический случай, не признают свою вину и уверяют: делали все по инструкции. А то, что мальчик вышел из комы, вообще называют чудом. Родителям же советуют унять эмоции и посвятить время уходу за ребенком, а не поиску виновных. Как, по их версии, случилось, что после обезболивающего укола ребенок впал в кому? Почему в первые минуты критической ситуации рядом с ним не оказалось врача? И почему потом не было проведено фармакологическое исследование причин трагедии? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, в студию «Касается каждого» придет заместитель генерального директора по качеству оказания медицинских услуг Киевской областной детской больницы Мария Нехаенко.

Каковы прогнозы на полное выздоровление и восстановление малыша? Что поможет Саше вернуться к полноценной жизни? Разбираться в этой истории будут руководитель отдела фармаконадзора Анатолий Чопчик, нейрохирург Антон Шкиряк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, экс-заместитель министра здравоохранения Украины Наталья Лисневская, педиатр Анна Горбань, психолог Влада Березянская и оперная певица Алена Гребенюк. К каким шокирующим выводам придут профессиональные врачи прямо в студии «Касается каждого»?

Медицинские ошибки случаются во всех странах мира, но каждая подобная ошибка должна быть тщательно проанализирована и исследована: как она произошла и по какой причине, – считает нейрохирург Антон Шкиряк. – Руководство больницы на эти ошибки должно реагировать молниеносно и не допускать их повторения, потому что медицина – это не просто работа, это призвание. Если ты нашел свое призвание в медицине, то понимаешь, что ежедневно имеешь дело с человеческой жизнью. И отношение к этому должно быть крайне серьезное и ответственное.

Смотрите в выпуске «Касается каждого» – «Роковое обезболивание» – завтра, 9 февраля, в 18:00 на «Интере».