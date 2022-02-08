Стосується кожного: укол с риском для жизни ребенка
В среду, 9 февраля, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Роковое обезболивание». В нем пойдет речь о скандале, который разгорелся в Киевской областной детской больнице.
Что это – халатность врачей или непредсказуемая реакция детского организма на лекарство? В студию программы приедут родители мальчика – Ирина и Александр Перцовы. Они убеждены: ребенок стал жертвой врачебной ошибки. Чтобы добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности, а также для того, чтобы другие дети не становились жертвами чьей-то халатности, родные Саши провели собственное расследование. Какие выводы вынуждают их требовать наказания виновных сотрудников больницы?
Работники медучреждения, где произошел трагический случай, не признают свою вину и уверяют: делали все по инструкции. А то, что мальчик вышел из комы, вообще называют чудом. Родителям же советуют унять эмоции и посвятить время уходу за ребенком, а не поиску виновных. Как, по их версии, случилось, что после обезболивающего укола ребенок впал в кому? Почему в первые минуты критической ситуации рядом с ним не оказалось врача? И почему потом не было проведено фармакологическое исследование причин трагедии? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, в студию «Касается каждого» придет заместитель генерального директора по качеству оказания медицинских услуг Киевской областной детской больницы Мария Нехаенко.
Медицинские ошибки случаются во всех странах мира, но каждая подобная ошибка должна быть тщательно проанализирована и исследована: как она произошла и по какой причине, – считает нейрохирург Антон Шкиряк. – Руководство больницы на эти ошибки должно реагировать молниеносно и не допускать их повторения, потому что медицина – это не просто работа, это призвание. Если ты нашел свое призвание в медицине, то понимаешь, что ежедневно имеешь дело с человеческой жизнью. И отношение к этому должно быть крайне серьезное и ответственное.
Смотрите в выпуске «Касается каждого» – «Роковое обезболивание» – завтра, 9 февраля, в 18:00 на «Интере».