Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)

14 февраля 2022 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)
Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)
пресс-служба канала Украина

14 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Как иглы оказались в груди моей жены?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Иголки в груди, а за ноги кусают тысячи муравьев? Уже три месяца Руслан боится потерять любимую жену. Из-за нестерпимых болей женщина худеет на глазах, почти бодрствует и не ходит, чувствует постоянную тошноту. Однако все врачи разводят руками - мол, с пациенткой все хорошо.

Мужчина боится, что однажды любимой таки не станет. И общие четверо детей останутся полусиротами. Какая загадочная болезнь мучает Анну уже полгода? Как к этому причастен ее покойный дядя, муж и дети? И какое отношение к болезни имеет гадалка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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