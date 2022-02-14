Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)

Говорит Украина: Как иглы оказались в груди моей жены? (эфир от 14.02.2022)

14 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Как иглы оказались в груди моей жены?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Иголки в груди, а за ноги кусают тысячи муравьев? Уже три месяца Руслан боится потерять любимую жену. Из-за нестерпимых болей женщина худеет на глазах, почти бодрствует и не ходит, чувствует постоянную тошноту. Однако все врачи разводят руками - мол, с пациенткой все хорошо.

Мужчина боится, что однажды любимой таки не станет. И общие четверо детей останутся полусиротами. Какая загадочная болезнь мучает Анну уже полгода? Как к этому причастен ее покойный дядя, муж и дети? И какое отношение к болезни имеет гадалка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.