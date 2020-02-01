Невеста Виктора Павлика пожаловалась на назойливых поклонниц мужа: «Будьте культурнее»

1 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Невеста Виктора Павлика пожаловалась на назойливых поклонниц мужа: «Будьте культурнее»
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Екатерина Репяхова обратилась к поклонницам мужа.

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Молодая возлюбленная Виктора Павлика, которая активно готовится к свадьбе, пожаловалась на избыточное внимание к своей персоне со стороны фанатов жениха.

Откровенный пост девушка разместила в своем Instagram. Концертный директор артиста отметила, что не наблюдала такого назойливого внимания к своей персоне, даже когда прошлым летом они объявили об отношениях.

Последние три дня у нас с Виктором Павликом были кассовые концерты в Киевской области. Я стала замечать, что люди реагируют на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне. Такое впечатление, что до них с первого раза не доходило. А за полгода каналы настолько заездили эту тему, что до всех дошло,
‒ начала свой рассказ Екатерина.

25-летняя девушка признается, что ей все сложнее реагировать на такое внимание со стороны публики возлюбленного.

Мне становится все тяжелее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя. А потом я продаю диски. Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю. Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: «Мы вас узнали, вы Катя». А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно,
‒ пожаловалась возлюбленная музыканта.

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Репяхова попросила людей более тактично себя вести, ведь ей предстоит провести еще множество концертов:

Это я все к тому, что: люди, будьте культурнее (особенно те, с которыми мне предстоит скоро встретиться).

Напомним,

 

 

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