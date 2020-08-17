Супер Топ-модель по-украински: известна дата премьеры нового сезона реалити

Премьера Супер Топ-модель по-украински состоится 16 октября на Новом канале.

Самые яркие участницы модельных реалити вернулись на проект, чтобы показать: быть моделью -– значит не только хорошо выглядеть, зарабатывать деньги, ездить по миру, но и менять мир к лучшему!

Каждая из девушек уже была участницей модельного реалити и вернулась не только за победой, но и за возможностью заявить о своей социальной позиции на всю Украину и подтолкнуть людей пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Слоган Суперсезона – «Красота спасет мир», – говорит ведущая Алла Костромичева. – Если вы следите за fashion-индустрией, то знаете, что при помощи одежды дизайнеры и модели транслируют идеи, которые беспокоят мир. Это – экология, защита животных, гендерное равенство, толерантность, мир.

Супер Топ-модель по-украински Саша Литвин / пресс-служба Нового канала

Все участницы «Супер Топ-модели по-украински» – популярные в Instagram инфлюенсеры, у них есть своя аудитория, которая готова меняться и менять страну, в которой мы живем.

Лос-Анджелес стал первым городом, который запретил продажу меха. Но чтобы это произошло, представители модной сферы приложили немало усилий, – добавила ведущая Нового канала. – Например, дизайнер Карл Лагерфельд делал кутюрную коллекцию Chanel, которая полностью соответствовала требованиям eco-friendly, и весь мех на подиуме был искусственным. Тренд подхватили модели и на собственном примере показали, что жизнь животных важнее красоты и комфорта. Мы искренне хотим, чтобы участницы «Супер Топ-модели по-украински» подтолкнули к переменам украинцев.

Идя на проект, модели четко знали, какую миссию несут. Финалистка первого сезона «Топ-модели по-украински» Вика Рогальчук, к примеру, выступает за защиту животных:

Животные не могут защитить себя сами, поэтому люди обязаны хорошо к ним относиться. Я хочу донести людям, что животные должны жить в естественной среде, а не мучиться в зоопарках, что никто не имеет права травить уличных кошек и собак, что мех и кожу животных нельзя носить на себе.

Супер Топ-модель по-украински Вика Рогальчук / пресс-служба Нового канала

Трансгендерная модель из второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе готова говорить с экранов о гендерном равенстве, о возможности быть собой! Саша Литвин из третьего сезона «Супермодели по-украински» – о загрязнении окружающей среды.

Я выступаю за осознанное потребление – хожу в кофейни со своей чашкой, чтобы не пользоваться пластиком, ношу эко-сумки, по минимуму использую бумагу, – говорит Литвин. – Я четыре месяца жила в Индонезии, и хочу сказать, что там творится полный ужас. Не хочу, чтобы так было во всем мире, и верю, что главное – начать с себя.

Премьера «Супер Топ-модели по-украински» – 16 октября на Новом канале!

Напомним,