О чем молчат женщины: Оксана Байрак призналась, что была жертвой домашнего насилия

2 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого стала Оксана Байрак.

В первом выпуске студию ток-шоу «О чем молчат женщины» придет 29-летняя Алена Малиновская, которая уже несколько лет терпит домашнее насилие. Героиня любит мужа, верит, что он изменится, и вместе они сохранят семью ради дочери. Но возможно ли это?

Героиня «О чем молчат женщины», Алена, долгое время скрывала, что муж-тиран поднимает на нее руку. В студии ток-шоу она расскажет о своей истории впервые.

Можно посчитать на пальцах одной руки тех, кто знал, что в моей семье не все гладко. Муж бьет меня, и кулаками, и по голове, и лицу, но каждый раз клянется, что больше не будет, - признается девушка. - Где-то в глубине души у меня есть вера, что он изменится. Я не знаю, что мне делать и куда идти.

Студия проекта "О чем молчат женщины / пресс-служба канала СТБ

Найти для себя ответ ей помогут эксперты. Психолог, которая расскажет о том, как распознать абьюзера, какие виды насилия бывают; сотрудница службы помощи объяснит, как защититься и к кому обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия; девушки, которые сами жили с абьюзерами - Татьяна Алиева, экс-супруга звезды ФК «Динамо» Александра Алиева, поделится, почему же так долго молчала об избиениях мужа, Полина Неня расскажет, как муж силой отобрал ребенка, и певица Татьяна Пискарева, поразит утверждением, что сама провоцировала экс-мужа на насилие.

Неожиданно в студии Оксана Байрак откровенно признается, что также была жертвой рукоприкладства.

Напомним,