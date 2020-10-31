Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Барана-рэпера

31 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Курица, Русалка, Баран-рэпер, Рыцарь и Кенгуру.

Юрий Горбунов, как рефери, определил один из образов, который отправился в финал. Ведущий выбрал Курицу. Остальные четыре – были сегодня рассекречены. А право отгадать один из образов выборола команда Монатика.

И так, в конце 5 выпуска костюм был снят с Барана-рэпера. Под этим образом скрывался бизнесмен Гарик Корогодский.

Команда Монатика отгадала Гарика Корогодского за образом Барана-рэпера и заработала еще одни 10 баллов. Теперь их команда имеет 30 баллов, у команды ПТП – 10.

Также читайте в материалах на нашем сайте: