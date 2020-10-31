Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 3 выпуске от 30.10.2020
30 октября в эфир вышел 3 выпуск модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински". Кто покинул проект на третьей неделе?
Девушка до последнего терпела боль, продолжала готовиться к испытанию и выстраивать в голове очередность действий. Но члены съемочной группы все равно заметили, что с Настей что-то не так, и обратились к врачам.
Когда приехала скорая и диагностировала перелом пальца, я расстроилась. Почувствовала, что это может стать помехой моему участию в проекте. Но готова была преодолевать боль и идти к победе,– убеждала девушка.
Насте Пановой было рано покидать проект, но такое решение мы приняли исключительно ради ее здоровья. На следующей неделе будут испытания, с которыми она просто не сможет справиться физически,– объяснила решение экспертов ведущая Алла Костромичева.
Кстати, своим уходом Настя «спасла» Иру Ротар, которая второй раз подряд попала в номинацию. Сможет ли Ира прервать череду своих попаданий в список худших участниц недели, узнаете уже в следующем выпуске.
Напомним,