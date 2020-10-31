Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 3 выпуске от 30.10.2020

31 октября 2020 11:05 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 3 выпуске от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 3 выпуске от 30.10.2020
пресс-служба

30 октября в эфир вышел 3 выпуск модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински". Кто покинул проект на третьей неделе?

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Участницы «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) – девушки целеустремленные. Поэтому во время подготовки к испытаниям выкладываются на все 100%, не замечая боли. Так, готовясь к испытанию с гимнастическими полотнами, Настя Панова получила травму – она неудачно спустилась и вместо матраса встала на твердый пол, повредив палец.

Девушка до последнего терпела боль, продолжала готовиться к испытанию и выстраивать в голове очередность действий. Но члены съемочной группы все равно заметили, что с Настей что-то не так, и обратились к врачам.

Когда приехала скорая и диагностировала перелом пальца, я расстроилась. Почувствовала, что это может стать помехой моему участию в проекте. Но готова была преодолевать боль и идти к победе,
 – убеждала девушка.

Настя Панова

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Несмотря на то, что Настя прошла два испытания (на облегченных условиях, конечно же), оставить ее в проекте не могли из соображений безопасности.

Насте Пановой было рано покидать проект, но такое решение мы приняли исключительно ради ее здоровья. На следующей неделе будут испытания, с которыми она просто не сможет справиться физически,
– объяснила решение экспертов ведущая Алла Костромичева.

Кстати, своим уходом Настя «спасла» Иру Ротар, которая второй раз подряд попала в номинацию. Сможет ли Ира прервать череду своих попаданий в список худших участниц недели, узнаете уже в следующем выпуске.

Напомним,

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