Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

25 октября 2020 21:10 Юлия Крутиева
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
пресс-служба

31 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 5 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу осени Маскарад. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один – впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

5 выпуск шоу Маскарад смотрите 31.10.2020 в 20.20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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