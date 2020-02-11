Голос країни-10: участник шоу довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней

11 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: участник шоу довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Каждый новый выпуск проекта «Голос країни» открывает для публики невероятные таланты из народа. Их вокальные данные поражают не только телезрителей, но и судей шоу.

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Минувший выпуск 10 сезона «Голоса країни» не стал исключением. Покорить своими вокальными способностями решил 27-летний Юрий Самовилов. Парень ранее работал сценаристом таких проектов как «Танці з зірками» и «Голос країни», но всегда мечтал выйти на сцену шоу в качестве участника. 

И он воплотил свою мечту, исполнив на сцене легендарный хит «Englishman in New-York», и развернул к себе кресла Тины Кароль, Монатика и ПТП с NK. Когда пришло время выбрать для себя тренера, Юрий заявил, что очень сильно боится Тину Кароль.

Участник шоу «Голос країни-10» довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней / кадр из видео
Артистка ответила, что не нужно никого бояться, и вообще она не понимает, почему он так сказал. После чего парень продолжил:

Хочу використати пораду одного свого друга з Танців з зірками Даніеля Салєма, який казав, що треба обіймати кактус. Люблю Тіну Кароль, але боюсь її. Але зараз хочу піти саме до неї, обійняти кактус.

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Певица была шокирована таким сравнением, но после – объяснила участнику, почему ей приходиться быть серьезной, и дала волю слезам.

Ти крутезний, але чому боїшся? Я серйозна, бо таке в мене життя. Якщо я не буду сильна, то хто за мене буде сильним?
– обратилась Тина к участнику, и заплакала.

Участник шоу «Голос країни-10» довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней / кадр из видео
Напомним,

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