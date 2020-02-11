Голос країни-10: участник шоу довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней

Каждый новый выпуск проекта «Голос країни» открывает для публики невероятные таланты из народа. Их вокальные данные поражают не только телезрителей, но и судей шоу.

Минувший выпуск 10 сезона «Голоса країни» не стал исключением. Покорить своими вокальными способностями решил 27-летний Юрий Самовилов. Парень ранее работал сценаристом таких проектов как «Танці з зірками» и «Голос країни», но всегда мечтал выйти на сцену шоу в качестве участника.

И он воплотил свою мечту, исполнив на сцене легендарный хит «Englishman in New-York», и развернул к себе кресла Тины Кароль, Монатика и ПТП с NK. Когда пришло время выбрать для себя тренера, Юрий заявил, что очень сильно боится Тину Кароль.

Участник шоу «Голос країни-10» довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней / кадр из видео

Артистка ответила, что не нужно никого бояться, и вообще она не понимает, почему он так сказал. После чего парень продолжил:

Хочу використати пораду одного свого друга з Танців з зірками Даніеля Салєма, який казав, що треба обіймати кактус. Люблю Тіну Кароль, але боюсь її. Але зараз хочу піти саме до неї, обійняти кактус.

Певица была шокирована таким сравнением, но после – объяснила участнику, почему ей приходиться быть серьезной, и дала волю слезам.

Ти крутезний, але чому боїшся? Я серйозна, бо таке в мене життя. Якщо я не буду сильна, то хто за мене буде сильним?

– обратилась Тина к участнику, и заплакала.

Участник шоу «Голос країни-10» довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней / кадр из видео

Напомним,