Голос країни-10: участник шоу довел до слез Тину Кароль своими высказываниями о ней
Каждый новый выпуск проекта «Голос країни» открывает для публики невероятные таланты из народа. Их вокальные данные поражают не только телезрителей, но и судей шоу.
И он воплотил свою мечту, исполнив на сцене легендарный хит «Englishman in New-York», и развернул к себе кресла Тины Кароль, Монатика и ПТП с NK. Когда пришло время выбрать для себя тренера, Юрий заявил, что очень сильно боится Тину Кароль.
Хочу використати пораду одного свого друга з Танців з зірками Даніеля Салєма, який казав, що треба обіймати кактус. Люблю Тіну Кароль, але боюсь її. Але зараз хочу піти саме до неї, обійняти кактус.
Ти крутезний, але чому боїшся? Я серйозна, бо таке в мене життя. Якщо я не буду сильна, то хто за мене буде сильним?– обратилась Тина к участнику, и заплакала.