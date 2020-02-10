Дмитрий Дикусар раскрыл главный секрет своей идеальной формы

Многие звезды шоу-бизнеса выглядят как модели, сошедшие с обложки дорогого журнала.

Что помогает быть в отличной форме хореографу Дмитрию Дикусару , он рассказал в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Дикусар не скрывает, что во многом своим отличным внешним видом обязан родителям.

Я уверен на 99%, что все решает генетика в любом случае. Я не верю, что кардинально крем может повлиять на твой внешний вид. Надолго ли? Я пользуюсь только хорошим настроением,

– делится хореограф.

Хореограф Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

В питании Дикусар ничем себя не ограничивает.

Если есть возможность питаться дома, я питаюсь дома, – поделился Дмитрий Дикусар и признался, что обожает кофе. – Это вкусный напиток, поэтому я люблю, как капучино его пить, иногда как американо. Если взбодриться сразу на заправке, то это эспрессо.

Хореограф не отказывает себе в фаст-фуд, так как это поможет избежать срыва в здоровом питании.

Домашняя еда мне ближе, понятнее и комфортнее. Я пришел к простой пище. Допустим, ем белки. Будь то индейка, курица, рыба и овощи, но, если ты чувствуешь, что чего-то себя лишаешь, то начинаешь злиться, – объяснил Дмитрий. – В результате у тебя просыпается легкий жор. Наверно, больше в знак протеста, чем из-за реального желания поесть.

Хореограф Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф не скрывает, что имеет проблемы со зрением и его очки, к сожалению, это не имиджевый аксессуар.

Очки для зрения с диоптриями. У меня -2,75. Не критично, но водить я без очков не могу. Когда я танцую, в тренажерном зале – я в линзах. Когда я не тренируюсь, я в очках,

– поделился Дикусар.

Постоянные танцевальные па и тренировки – лучший способ избавиться от лишнего веса. А самый главный секрет отличной физической формы, по мнению хореографа, это хорошее настроение.

Напомним,