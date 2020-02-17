Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

17 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

17 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели премьеру реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром будет помогать участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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Герои программы «Дневник медиума» - обычные люди, а также звезды, которые обратились в программу со своими переживаниями. Всем им будет помогать медиум Анастасия, которая выступает «посредником» между миром живых и мертвых. Вместе с героями она будет искать ответы на вопросы людей, переживших смерть кого-то из близких.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите в 17:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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