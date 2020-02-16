Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел пятый выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль , которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).

Во время слепых прослушиваний на «Голосе страны-10» на сцену выйдет известная украинская исполнительница Оля Цибульская. Решит артистка стать частью команды кого-то из судей или уже у нее совсем другая цельна шоу?

Пятый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.