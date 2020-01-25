Телешоу 2020: Супермама, Дневник медиума
В новом году поклонники «МастерШефа» рассчитывают увидеть продолжение любимого проекта. Но каналы подготовили и новинки, которые тоже найдут своего зрителя
Лучшая на свете
Вести проект будет Дмитрий Карпачев, которого очень любят зрители. Когда летом 2018 года он ушел с канала СТБ, многих эта новость расстроила. И вот приятный сюрприз!
-- Дмитрий Карпачев -- это человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель. За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» он не просто стал авторитетом для украинцев, а помог героям проектов СТБ наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы очень рады возобновить сотрудничество,-- комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.
Назад в будущее
Героями проекта станут люди, которые поделились своими историями, заполнив заявку на сайте. Общаться с ними будет медиум Анастасия, которая выступает «посредником» между миром живых и мертвых. Попросить прощения у родных, покинувших этот мир, получить ответ на вопрос «почему?», узнать, при каких обстоятельствах жизнь оборвалась на самом деле, попрощаться, отпустить -- она попытается помочь всем, кто потерял кого-то из близких.
Анастасия замужем, воспитывает трех детей, ведет обычный образ жизни. До 18 лет и не подозревала, что обладает необычным даром. Во время учебы в медицинском университете работала в службе скорой помощи. Однажды приехала на вызов к мужчине, у которого уже остановилось сердце. Все попытки врачей реанимировать его были напрасными. Вот тогда-то Анастасия впервые увидела, как душа покидает тело. С тех пор видит души постоянно…
Как медиум живет с этим даром, с какими историями обращаются к ней люди (в том числе и знаменитости) и как Анастасии удастся им помочь, телезрители узнают в эфире телеканала «1+1» уже скоро.