Телешоу 2020: Супермама, Дневник медиума

В новом году поклонники «МастерШефа» рассчитывают увидеть продолжение любимого проекта. Но каналы подготовили и новинки, которые тоже найдут своего зрителя

Лучшая на свете

Канал СТБ готовит новое психологическое семейное реалити «Супермама». В течение недели четыре участницы будут соревноваться за звание супермамы. Им предстоит знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье. По всем критериям героини выставляют соперницам оценки. А ведущий прокомментирует поступки мам, предложит им практические советы по воспитанию детей, а затем одной из них отдаст свои баллы. Та, которая в конце недели наберет максимальное количество баллов, и получает заветное звание.

Вести проект будет Дмитрий Карпачев, которого очень любят зрители. Когда летом 2018 года он ушел с канала СТБ, многих эта новость расстроила. И вот приятный сюрприз!



-- Дмитрий Карпачев -- это человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель. За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» он не просто стал авторитетом для украинцев, а помог героям проектов СТБ наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы очень рады возобновить сотрудничество,-- комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Назад в будущее

Хотите заглянуть в будущее или найти ответы на вопросы, касающиеся прошлого, но не верите, что такое возможно? Оказывается, возможно. По крайней мере, для участников реалити-шоу «Дневник медиума» на 1+1.

Героями проекта станут люди, которые поделились своими историями, заполнив заявку на сайте. Общаться с ними будет медиум Анастасия, которая выступает «посредником» между миром живых и мертвых. Попросить прощения у родных, покинувших этот мир, получить ответ на вопрос «почему?», узнать, при каких обстоятельствах жизнь оборвалась на самом деле, попрощаться, отпустить -- она попытается помочь всем, кто потерял кого-то из близких.

Анастасия замужем, воспитывает трех детей, ведет обычный образ жизни. До 18 лет и не подозревала, что обладает необычным даром. Во время учебы в медицинском университете работала в службе скорой помощи. Однажды приехала на вызов к мужчине, у которого уже остановилось сердце. Все попытки врачей реанимировать его были напрасными. Вот тогда-то Анастасия впервые увидела, как душа покидает тело. С тех пор видит души постоянно…

Как медиум живет с этим даром, с какими историями обращаются к ней люди (в том числе и знаменитости) и как Анастасии удастся им помочь, телезрители узнают в эфире телеканала «1+1» уже скоро.