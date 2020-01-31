alyona alyona стала персонажем игры GTA

Только в 2019 году звезда украинского хип-хопа alyona alyona выпустила 9 клипов, включая коллаборации с Джамалой и рэп-трио KALUSH.

Добавим сюда дебютный альбом «Пушка» и EP «В хаті МА» и получим продуктивность недостижимого уровня. С такой частотой релизов у фанатов Алены наверняка выработалась дофаминовая зависимость от ее контента.

Но, судя по всему, сбавлять обороты рэперша из Барышевки даже не думает. Уже в первом месяце 2020 года она представляет очередную премьеру – клип на песню «Дикі танці» с прошлогоднего EP «В хаті МА».

Рэперша alyona alyona / пресс-служба артиста

Новое видео гарантированно вызовет одобрительную улыбку на лице всех геймеров. Alyona alyona предстает здесь в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и рассекает на желтых Жигулях по пустующим трассам спальных районов. Хаотично застроенные панельные дома, лужи во вмятинах асфальта, обязательный билборд «С днем рождения», продуктовый ларёк с пивом и мороженым, киоск Ремонт обуви и спортивного вида молодежь на ступеньках – эти родные сердцу локации не спутать ни с чем.

Заехав в один из киевских дворов, Алена устраивает дикие танцы в стиле брейк на крыше собственной машины. Вслед за ней остальные герои этой выдуманной игры – продавщица в блузе с леопардовым принтом и рабочем синем фартуке, мастер обуви не первой свежести, девушка за лотком с фруктами в топике ALENciaga, братва, которая передвигается на «кортах», и даже бездомные коты – все начинают раскачиваться под минималистичный бит трека. Город засыпает... просыпается хип-хоп мафия!

Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова, известная по работе с Brunettes Shoot Blondes, MamaRika, INAIA, The Elephants и многими другими украинскими артистами. А в роли монтажера выступил молодой клипмейкер и рэпер DELTA ARTHUR, который причастен к большинству клипов от alyona alyona.

Напомним,