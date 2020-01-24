Олег Скрипка та Христина Соловій презентували пісню та кліп «Зима»

24 січня Олег Скрипка разом із Христиною Соловій презентували спільний ​кліп на пісню «Зима».

Це чуттєва та лірична композиція , сповнена таємничих настроїв, та вишуканий романтичний кліп, що підкреслює ті емоції, які надихали артистів. Кліп та пісня вже доступні на офіційних сторінках виконавців у соцмережах та на музичних онлайн-сервісах.

Христина Соловій – про свій першій в житті дует та про зйомки кліпу:

Я дуже обережно ставлюся до дуетів, бо вони впливають на творчість. Ти впускаєш у себе світ іншого музиканта, переймаєш його енергію та дзеркалиш його. Це мій перший дует і я щаслива, що він відбувся з легендарним Олегом Скрипкою. Я отримувала багато пропозицій заспівати в дуеті, але не відчувала себе готовою з різних причин. Пропозиція Олега – це таке стовідсоткове потрапляння в ціль. Хімія, яку не потрібно шукати. Вона є і все. Як саме це вплине на мою творчість – самій цікаво. Може, я почну краще танцювати, або стану м‘ягше вимовляти букву «л», або куплю собі косуху, навчуся грати на гітарі і подамся в рокери.

Олег Скрипка та Христина Соловій / пресс-служба

Зйомки тривали досить довго, але я зовсім не помітила, як минув час. У перервах ми з Олегом багато говорили про все на світі. Я вмикала йому свою улюблену музику, а Олег вчив мене танцювати. Атмосфера була романтична.

Режисером кліпу у стилі легкого бароко став Юрій Двіжон. Ось що він розповідає про ідею кліпу:

Часто, закохавшись, люди бояться зробити крок назустріч одне одному. Саме тоді їхні емоції, як маріонетки, опиняються під владою страху бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої зближуються з осторогою. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від "крижаних кайданів"…

Олег Скрипка та Христина Соловій / пресс-служба

Цього ж дня відбудеться ексклюзивний концерт-презентація у Київському планетарії, присвячений релізу кліпу. Гостей зустрічатиме культовий DJ DerBastler — офіційний діджей гурту Gogol Bordello. Олег Скрипка виконає свої найкращі хіти в оригінальному супроводі арфи та флейти. А кульмінацію концерту стане презентація кліпу «Зима» у форматі повнокупольного шоу та спільне виконання пісні з Христиною Соловій — вперше наживо.

Олег Скрипка – про концерт-презентацію:

Ми вирішили продовжити зимові святкування та подарувати нашим друзям та прихильникам ще один чарівний вечір. До цього дня ми готуємо спеціальну програму: на вас чекає яскраве шоу, святкова атмосфера та приємні сюрпризи!

Напомним,