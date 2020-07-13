Тайный агент 4 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020

13 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 12 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите в 12 выпуске проекта Тайный агент-4 : журналисты собрали чемоданы и улетели за границу, чтобы проинспектировать наиболее популярные среди украинцев морские курорты Египта! Да-да, ведь именно родина пирамид манит украинских туристов не только идеальным климатом, но и системой all inclusive. Однако вы будете поражены, когда узнаете схемы, которые позволяют вытянуть из туристов лишние деньги.

Не секрет, что в Египте можно очень легко устроиться на работу и в то же время еще и отдохнуть. За этим и приехал Валентин Чернявский. Его очень быстро взяли на должность аниматора в местный отель и пригласили приехать на первый рабочий день. Но египетская сказка имела плохую концовку! В 12 выпуске шоу Тайный агент у Валика забрали паспорт, предупредили о строгой системе штрафов и привели на разговор к шеф-аниматору. Там и началось самое страшное… Ахмед угрожал одному из аниматоров, оскорблял и грозился оставить его без заработной платы и выходных! И это только первый рабочий день. Дальше – еще хуже.

Татьяна Сорокоус в программе Тайный агент 4 сезон 12 выпуск под видом обычной туристки проверила 5-звездочный отель в Шарм-эль-Шейхе. Однако люксовым сервисом здесь и не пахло… На каждом шагу Таню пытались развести на деньги: то за заполнение карточки, то за замену корпуса отеля. А настоящий шок ожидал тайного агента в номере. Представьте себе, в 5-звездочном номере Таня нашла: плесень; ржавчину; сломанные двери; разбитое зеркало; муравьев на стене; кучу волос.

12 выпуск проекта Тайный агент-4 смотрите в 16:30 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.