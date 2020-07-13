SERYOGA впервые раскрыл подробности личной жизни

Сергей Пархоменко, также известный как рэпер SERYOGA, не зря считается одним из самых скрытных артистов в шоу-бизнесе.

До сих пор музыкант тщательно скрывал свою личную жизнь и не подпускал к ней журналистов и съёмочные группы. Лишь недавно Сергей решил приоккрыть завесу тайны – как он сам признается, вынужденно.

“Будь моя воля, это не стало бы публичным“, – говорит артист о новом документальном фильме “Тихая заводь”, премьера которого состоится в ближайшее воскресенье.

Поводом для выхода фильма послужили скандалы и слухи, связанные с детьми артиста и обвинениями в их “похищении”. Отвечая на все домыслы и сюжеты в СМИ, музыкант впервые показал, как живёт со своей семьёй и воспитывает сыновей Марка и Платона. Помимо эксклюзивных кадров из жизни и быта семьи, в фильм вошли интервью с самим Пархоменко, его отцом и детьми.

“Тихая заводь” выйдет на YouTube-канале “Новый Гарлем” 19 июля в 16:00, а подписаться на премьеру можно уже сейчас: