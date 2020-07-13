SERYOGA впервые раскрыл подробности личной жизни
Сергей Пархоменко, также известный как рэпер SERYOGA, не зря считается одним из самых скрытных артистов в шоу-бизнесе.
“Будь моя воля, это не стало бы публичным“, – говорит артист о новом документальном фильме “Тихая заводь”, премьера которого состоится в ближайшее воскресенье.
Поводом для выхода фильма послужили скандалы и слухи, связанные с детьми артиста и обвинениями в их “похищении”. Отвечая на все домыслы и сюжеты в СМИ, музыкант впервые показал, как живёт со своей семьёй и воспитывает сыновей Марка и Платона. Помимо эксклюзивных кадров из жизни и быта семьи, в фильм вошли интервью с самим Пархоменко, его отцом и детьми.