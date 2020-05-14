Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за "Криминального чтива"

14 мая 2020 15:18 Александр Кива
Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за
Полиграф ШарикOFF
пресс-служба

«Что я только что посмотрел? Кто ты такой, чтобы прикасаться к святыне?» – так отреагировал американский режиссёр Квентин Тарантино на новую версию «Криминального чтива», которую снял Полиграф ШарикOFF.

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Эту сцену увидели зрители одноименного клипа, премьера которого состоялась 14 мая.

По сюжету видео, Полиграф и его подельница (в исполнении телеведущей Юлии Фрейтас) замышляют ограбление модного бутика. Диалоги с обсуждением будущего преступления сопровождаются неожиданным синхронным переводом на польский язык.

В клипе легко угадывается стилистика блокбастеров Квентина Тарантино, но действительно ли его посмотрел сам режиссёр? Прокомментировать это Полиграф отказывается:

«Могу признаться только в одном: снимая этот клип, я грубо нарушил правила тарантина!»

Песня «Криминальное чтиво» стала заглавным треком второго студийного альбома Полиграфа, который вышел в конце февраля. 

Напомним, 

 

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