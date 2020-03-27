Полиграф ШарикOFF показал, как бороться с коронавирусом
На прошлой неделе Полиграф ШарикOFF представил первую песню о вездесущем вирусе COVID-19, а уже сегодня состоялась премьера видеоклипа.
О главной морали Полиграф говорит в свойственной ему полушутливой манере:
Ребята, любовь спасёт от любой инфекции! В конце концов, от поцелуев мы обмениваемся бактериальной флорой, от чего иммунитет укрепляется. Поэтому мы победим любую болезнь – любовь спасёт мир!
Отметим, что предыдущий клип Полиграфа “Миллион просмотров за день”, в котором снялся саксофонист NEMONATIK, чуть больше чем за сутки набрал 1 000 000 просмотров.