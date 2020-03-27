Полиграф ШарикOFF показал, как бороться с коронавирусом

27 марта 2020 09:22 Александр Кива
Полиграф ШарикOFF показал, как бороться с коронавирусом
Полиграф ШарикOFF показал, как бороться с коронавирусом

На прошлой неделе Полиграф ШарикOFF представил первую песню о вездесущем вирусе COVID-19, а уже сегодня состоялась премьера видеоклипа.

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 Ролик был сделан в рекордные сроки, всего за 48 часов, причём артист, как будто соблюдая правила самоизоляции, самостоятельно исполнил практически все роли: продюсера, сценариста, режиссёра, кастинг-менеджера и руководителя монтажа. В самом клипе компанию ему составила модель Марго Дюмас – но на предельно безопасном расстоянии.

О главной морали Полиграф говорит в свойственной ему полушутливой манере:

Ребята, любовь спасёт от любой инфекции! В конце концов, от поцелуев мы обмениваемся бактериальной флорой, от чего иммунитет укрепляется. Поэтому мы победим любую болезнь – любовь спасёт мир!

Отметим, что предыдущий клип Полиграфа “Миллион просмотров за день”, в котором снялся саксофонист NEMONATIK, чуть больше чем за сутки набрал 1 000 000 просмотров.

Напомним, 

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музыка Полиграф ШарикOFF премьера клипа

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