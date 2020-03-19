Полиграф ШарикOFF подхватил “Коронавирус”

Пока все пытаются защитить себя от опасного коронавируса, Полиграф ШарикOFF первым из артистов воспел его в своём новом сингле.

Одноимённую песню артист выложил в своих соцсетях.

“Мой Коронавирус совсем не опасен, – сразу предупреждает Полиграф. – Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели”.

Несмотря на злободневное названием, песня, как это часто бывает у Полиграфа, о любви – сразу к двум девушкам. И завершается она оптимистичным выводом, который сегодня звучит как никогда актуально: “Вирус пройдет, а любовь остается с тобой”.

Прямо сейчас Полиграф снимает клип “Коронавирус”, премьера которого запланирована на 27 марта. Тогда же состоится официальный релиз сингла на всех цифровых площадках.

Напомним,