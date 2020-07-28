Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как расправляется с хейтерами

28 июля 2020 16:21 Юлия Крутиева
Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как расправляется с хейтерами
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, что думает о хейтерах.

Читайте такжеТина Кароль в платье от британского дизайнера спустилась в киевское метро
По словам девушки Владимира Остапчука Кристины Горняк, она игнорирует ненавистные комментарии в интернете.

Хейтеры думают, что они пишут критику. Но конструктивная критика – это когда вам, например, говорят: «Ты толстый, займись спортом». А негатив, который оставляют люди, это их собственные боль и страхи, – сказала Кристина. – Но мне не нужно все это навязывать. Если я спрошу, тогда – пожалуйста.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: беременная участница реалити боится умереть во время родов
Кристина Горняк объяснила свою позицию по отношению к хейтерам.

Я блокирую людей, когда они поливают грязью меня или Владимира, не зная ситуации. Они судят о нас исходя из того, что подают СМИ или публикуют в соцсетях. То есть ситуацию изнутри знают только те, кто в ней находится. Поэтому, если я вижу неконструктивную критику и грязь, я блокирую, – объяснила героиня эфира «Зіркового шляху». – Я не боюсь это читать, но такая точка зрения является неадекватной. Я не кому не грублю, но и никому не позволю нарушать свои границы.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Читайте такжеЛеся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях
По словам Кристины Горняк, нет смысла разбираться в комплексах хейтеров. 

Я вообще не понимаю, как можно зайти к кому-то на страницу и написать негатив. Если тебе не нравится – не смотри, – сказала возлюбленная Владимира Остапчука. – Когда человек пишет грязь, он хочет внимания, чтобы вы отреагировали и начали переписку. Но это ни к чему не приведет, потому что вы ничего не докажете этому человеку. А самое главное – зачем?

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Горняк также сказала, что не нужно пытаться всем нравиться. 

У меня никогда не было такого желания, потому что это нереально. У каждого своя точка зрения, – объяснила Кристина Горняк. – Поэтому я очень уважаю каждого, кто заходит ко мне на страницу, но нужно отличать, где конструктивная критика, а где человек просто вывалил кучу чего-то у вас в комментариях.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Владимир Остапчук Кристина Горняк Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Материалы по теме

Звезда Игры престолов впервые стала мамой
Новости

Звезда Игры престолов впервые стала мамой
Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря
Новости

Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь
ЗОЖ

Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK