Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как расправляется с хейтерами
28 июля 2020 16:21
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk
Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, что думает о хейтерах.
Владимира Остапчука Кристины Горняк, она игнорирует ненавистные комментарии в интернете.Горняк также сказала, что не нужно пытаться всем нравиться.
Хейтеры думают, что они пишут критику. Но конструктивная критика – это когда вам, например, говорят: «Ты толстый, займись спортом». А негатив, который оставляют люди, это их собственные боль и страхи, – сказала Кристина. – Но мне не нужно все это навязывать. Если я спрошу, тогда – пожалуйста.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Я блокирую людей, когда они поливают грязью меня или Владимира, не зная ситуации. Они судят о нас исходя из того, что подают СМИ или публикуют в соцсетях. То есть ситуацию изнутри знают только те, кто в ней находится. Поэтому, если я вижу неконструктивную критику и грязь, я блокирую, – объяснила героиня эфира «Зіркового шляху». – Я не боюсь это читать, но такая точка зрения является неадекватной. Я не кому не грублю, но и никому не позволю нарушать свои границы.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Я вообще не понимаю, как можно зайти к кому-то на страницу и написать негатив. Если тебе не нравится – не смотри, – сказала возлюбленная Владимира Остапчука. – Когда человек пишет грязь, он хочет внимания, чтобы вы отреагировали и начали переписку. Но это ни к чему не приведет, потому что вы ничего не докажете этому человеку. А самое главное – зачем?
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
У меня никогда не было такого желания, потому что это нереально. У каждого своя точка зрения, – объяснила Кристина Горняк. – Поэтому я очень уважаю каждого, кто заходит ко мне на страницу, но нужно отличать, где конструктивная критика, а где человек просто вывалил кучу чего-то у вас в комментариях.
Напомним,